Nomeações dos mesários já começaram

Mesário nas eleições / Divulgação/TRE

Começou ontem, 9 de julho, as nomeações dos mesários que irão atuar no 1º e 2º turnos das eleições municipais de 2024. Os cidadãos, tanto os convocados quanto os voluntários, precisam estar atentos aos avisos emitidos pelos cartórios eleitorais para saberem de sua convocação.

Até o dia 7 de agosto, serão publicados editais com os nomes das pessoas que constituirão as mesas receptoras de votos. Quem desejar trabalhar como mesário sem ter sido convocado, deverá realizar a inscrição pelo aplicativo e-Título ou entrar em contato com o cartório eleitoral do qual está registrado.

Quem trabalha como mesário conta com alguns benefícios, tais como dois dias de folgas (por dia trabalhado, incluído os dias de treinamento), auxílio-alimentação de R$ 60 no dia das eleições, desempate em concursos públicos (se estiver previsto no edital), além ganho de horas complementares para cursos universitários.

Em Mato Grosso do Sul, cerca de 27 mil cidadãos atuarão como mesários nas Eleições 2024.

Para mais informações, acesse o Canal do Mesário.