Nova diretoria da Cruz Vermelha assume com estratégias

Reunião do colegiado pela manhã / Divulgação

A nova diretoria da Cruz Vermelha em Mato Grosso do Sul se reuniu na tarde desta segunda-feira (5) com o governador Eduardo Riedel. No encontro, a presidente da Cruz Vermelha no Estado, Aline Tagliaferro, detalhou o trabalho da entidade e as últimas ações. "Estamos retomando o trabalho da Cruz Vermelha no Estado e fazendo uma reestruturação com estratégias de compliance, governança ambiental, social e corporativa (ESG) e renovação do voluntariado. E estamos à disposição da população de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Defesa Civil, e também nas áreas de Educação e Saúde", completou a presidente.

O governador Eduardo Riedel, acompanhado do secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, agradeceu a visita do colegiado e afirmou que a Cruz Vermelha cria um ambiente de solidariedade e suporte. "A Cruz Vermelha possui reputação e credibilidade por meio de seus voluntários, mobilizando gente e corações", disse.

A Cruz Vermelho conta hoje no Estado com 183 voluntário e a intenção da nova diretoria é ampliar este quadro, oferecendo à população serviços e capacitação nas áreas de Educação e Saúde com treinamentos em primeiros socorros psicológicos. A instituição está presente em Mato Grosso do Sul desde a década de 1940.

Ainda segundo a presidente Aline Tagliaferro, a instituição de atuação internacional, trabalhou fortemente durante a pandemia de Covid-19, com "Buzão da Vacina", que percorreu localidades, ofertando o imunizante com 10 mil doses.