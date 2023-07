Nova plataforma eliminará processos administrativos físicos no Estado

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo / Foto: Divulgação

Alinhada com as diretrizes governamentais de transformação digital dos processos administrativos, o Governo do Estado e as secretarias de Governo e Gestão Estratégica e de Administração lançam na próxima segunda-feira (24) o Sistema de Processo Administrativo Pro-v MS, plataforma unificada das demandas internas e externas relacionadas à tramitação de documentos e virtualização de processos da administração pública.

O governo estadual implementa a plataforma de processos administrativos digitais para eliminar o uso de papel e assim gerar economia aos cofres públicos e sustentabilidade ambiental. Esta mudança dará mais agilidade aos processos e ao mesmo tempo será uma ação sustentável, com foco na responsabilidade ambiental.

A ação integra e fortalece a premissa do Governo Verde, Digital, Próspero e Inclusivo e inicia a transição prevista no Marco Temporal, onde a partir de 1° de janeiro de 2024, todos os novos processos da gestão pública deverão ser 100% digitais.

Na solenidade será formalizada a implantação do Processo Administrativo Eletrônico para todo o Estado, através da assinatura do Decreto de Regulamentação que institui o Cogepae (Comitê Gestor do Processo Administrativo Eletrônico), responsável pela implantação do Sistema do Pro-v MS (Processo Administrativo Eletrônico) nos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual. Na oportunidade, também serão apresentados o sistema, o cronograma do projeto e das capacitações dos servidores.

Para a titular da SAD, Ana Nardes, a ferramenta marca o novo ciclo de inovação tecnológica para a gestão digital dos processos administrativos do estado, iniciativa que vai garantir a celeridade, produtividade, economicidade, melhores resultados e modernização governamental.

“O Governo de Mato Grosso do Sul tem se destacado na transformação digital, adotando estratégias inovadoras para modernizar e aprimorar os serviços públicos. Por meio de investimentos em tecnologia e da implementação de soluções digitais, a administração estadual busca simplificar processos, tornar a gestão mais eficiente. Essa iniciativa coloca o estado como referência na modernização governamental, beneficiando diretamente os cidadãos e impulsionando o desenvolvimento do estado”, destacou.

O evento será realizado no Auditório Germano Barros de Souza – Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, das 8h às 11h30, na segunda-feira (24).