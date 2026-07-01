Acessibilidade

01 de Julho de 2026 • 12:49

Buscar

Últimas notícias
X
GERAL

Nova plataforma usa IA para facilitar acesso a dados públicos

Criado pela CGU, o Informa.BR já está disponível

Da Agência Brasil

Publicado em 01/07/2026 às 09:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O governo federal lançou, nesta terça-feira (30), a plataforma Informa.BR, para garantir aos cidadãos o acesso a informações públicas. A nova plataforma usa inteligência artificial (IA) para localizar, em portais do Poder Executivo, os dados procurados.

Pela Lei de Acesso à Informação (LAI), qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar e receber dados públicos dos órgãos e entidades de todos os Poderes, nas esferas federal, estadual e municipal, sem precisar justificar o motivo do pedido.

A nova plataforma, segundo o governo, vai facilitar o acesso a informações públicas do governo brasileiro. O link de acesso à informação que os órgãos públicos precisam disponibilizar na aba superior de seus sites, em cumprimento à LAI, terá um link direto para a nova ferramenta.

O Informa.BR, criado e gerenciado pela Controladoria-Geral da União (CGU), já está disponível.

Melhorias

Atualmente, para encontrar dados públicos do governo federal, o interessado precisa saber onde essas informações estão, por exemplo, se ficam disponíveis no Portal da Transparência, no Portal Brasileiro de Dados Abertos, ou, ainda, nos sites das instituições.

Na nova plataforma, o cidadão poderá encontrar informações públicas do governo federal descrevendo a demanda em um sistema de busca. Como resposta, o Informa.BR apresentará um resumo dos resultados encontrados, indicando links para cada uma delas.

Além disso, o portal apontará itens que têm relação com o pedido de informação dentro do Portal da Transparência, do Portal Brasileiro de Dados Abertos e de respostas a pedidos LAI já concedidas anteriormente.

Caso o cidadão não encontre o que procura, ele poderá realizar e acompanhar, no próprio Informa.BR, pedidos com base na LAI.

Migração

Atualmente os pedidos de acesso a dados pela LAI são feitos por meio do Fala.BR, também gerido pela CGU.

Segundo o governo, em um primeiro momento, os órgãos federais seguirão usando o Fala.BR para analisar e responder pedidos LAI. O Informa.BR poderá ser utilizado pelos cidadãos a partir desta terça. A migração completa será anunciada posteriormente.

O governo esclarece ainda que o Fala.BR permanecerá sendo o canal oficial para o registro e tratamento das manifestações de ouvidoria do governo federal. Somente os pedidos LAI passarão a ser realizados e acompanhados pelo Informa.BR.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Morte de Grazielle Machado foi causada por choque anafilático, aponta laudo

Agenda em MS

Lula participa de evento que retoma obras da UFN-III em Três Lagoas

Agricultura familiar

Soraya destina R$ 2,87 milhões, e obra da Feira Central de Dourados é retomada

Investimento permitirá a conclusão da cobertura do setor hortifrutigranjeiro, ampliando vagas para feirantes e melhorando a estrutura para produtores e consumidores

Luto

Ex-deputada Grazielle Machado morre aos 45 anos em Campo Grande

Publicidade

Política

Visita de Lula a Três Lagoas leva ao adiamento de simulado do Corpo de Bombeiros

ÚLTIMAS

Trânsito

Trecho de avenida é interditado para obras emergenciais em Anastácio

De acordo com a prefeitura, interdição é por tempo indeterminado

Após matéria de O Pantaneiro

Turista agradece honestidade após recuperar carteira perdida em Camisão

Trabalhadores encontraram carteira com dinheiro, localizaram o proprietário e ainda retornaram à rodovia para procurar a CNH que havia ficado para trás

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo