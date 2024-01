Nova secretária de Cidadania é nomeada pelo Governo de MS

Viviane é secretária de Cidadania / Midiamax

Após a criação da SEC (Secretaria de Estado de Cidadania) sancionada ontem (2) pelo Governo de Mato Grosso do Sul, a titular da pasta, Viviane Luiza da Silva, foi nomeada nesta quarta-feira (3), conforme consta no Diário Oficial do Estado.

Na edição, foi publicada a exoneração de Viviane da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), onde ocupava cargo de secretária-adjunta.

Em seguida, consta a nomeação.Viviane fica à frente da nova secretaria, que integra a Setescc.

As publicações são assinadas pelo governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que assumiu o Executivo na terça-feira (2), durante as férias de Eduardo Riedel, segundo o Midiamax.

A SEC conta com 8 subsecretarias. São elas:

Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres;

Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial;

Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários;

Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude;

Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+;

Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência;

Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas.