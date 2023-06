Novo Convênio Constitutivo do Fonplata entra em vigência plena

Divulgação

O Senado brasileiro aprovou, na tarde de 27 de junho, as alterações realizadas no Convênio Constitutivo do Fonplata. Uma vez promulgado o decreto legislativo, os cinco países membros terão aprovado em todas as suas instâncias legislativas esta norma fundamental para o Banco.

A nova versão do Convênio Constitutivo traz inovações importantes que impulsionam o processo de transformação do Fonplata, iniciado em 2013, como a incorporação de novos países e instituições como membros do Banco, redesenhando a governança e participação acionária. Essa abertura permitirá fortalecer e ampliar o espectro de influência da instituição, atraindo parceiros que compartilhem os valores e objetivos de desenvolvimento para a região.

Luciana Botafogo, primeira Presidente-Executiva brasileira do Fonplata, celebrou esta conquista, que reforça a vontade inicial de seus membros de continuar trabalhando em conjunto. Esta tão aguardada aprovação demonstra, ainda, o compromisso e o interesse de seu país em acompanhar sua gestão.

Com a vigência plena do novo Convênio Constitutivo do Fonplata, a região passa a contar com um Banco que se consolida como ferramenta útil, ágil e oportuna para satisfazer as necessidades específicas de todos os seus parceiros.