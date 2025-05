Novo secretário assume lembrando que quando criança já fazia "city tour"

Novo secretário de Turismo e Cultura de Aquidauana, Pepeu Bueno, foi empossado em solenidade bastante prestigiada / Foto: Celine Regis/O Pantaneiro

O novo secretário Municipal de Turismo e Cultura de Aquidauana, Pedro Henrique Mendes Fialho, o Pepeu Fialho, foi empossado pelo prefeito Mauro Batista, o Mauro do Atlântico, na manhã desta quinta-feira, dia 15.

Ele substituiu o empresário Youssef Saliba, que pediu exoneração do cargo. O pedido foi aceito pelo prefeito e a portaria publicada no Diário Oficial validou a exonoeração a partir do dia 12 de maio.

Pepeu é neto e filho de Aquidauanenses e rememorou que “desde criança, quando eu recebia as visitas dos amigos dos meus pais em casa, eu saía pra mostrar com orgulho a minha cidade (City Tour) e hoje estou aqui como Secretário de Turismo.” Sua família, a esposa Carol Fialho, o filhinho de um ano, Paulo José, e sua mãe, Egídia Fialho, e o cunhado, Edilson Arruda, estavam presentes a solenidade.

O plenário da Secretaria Municipal de Educação estava lotado e Pepeu agradeceu a presença de todos. “Temos muito potencial na nossa cidade e temos muito trabalho pra frente, desenvolver projetos, políticas públicas que vão atender aquelas pessoas que trabalham diariamente com o turismo e com a cultura”, resumiu.

Ele disse, ainda, que pretende “fomentar a economia, dar assistência para os nossos criativos, que são os artesãos, as pessoas, os artistas plásticos, cantores, músicos, poetas, cozinheiros, enfim, todas essas pessoas que fazem parte desse ecossistema de inovação cultural da nossa cidade. Contem comigo. Muito obrigado, Prefeito”, finalizou o novo secretário.

O prefeito Mauro do Atlântico, agradecer o “excelente trabalho que ele (Youssef Saiba) prestou à frente da pasta. Mas como a pasta precisa de ter um líder, um secretário, nós conversamos com os nossos parceiros políticos e também, a minha visão, escolhemos e hoje empossamos o Pepeu.”

Para o prefeito, um secretário deve ser “50%, 60% técnico e também pela pessoa dele, pela personalidade que a gente percebe. porque não adianta ser só técnico, mas também não ter liderança, não ter na prática os conhecimentos necessários. Pepeu consolida em si esses atributos político e técnico e creio que Aquidauana ganha e contará com um excelente secretário, obviamente também com a equipe que lá já está colocada no turismo e na cultura.”

A posse foi prestigiada por 8 dos 13 vereadores: Everton Romero, Valter Neves Caburé, Montana, Marquinhos Taxista, Ana Saravy, Renato Bossay, Juraci Jesus e o Sargento Cruz. Além deles, o vice-prefeito Murilo Silva;

pelos secretários municipais de Assistência Social, Clériton Alvarenga; de Gestão Estratégica, Alexandre Périco; de educação, Wilsandra Beda; de Finanças. Ernandez Peixoto; e de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio Albuquerque; e de Saúde, Sandra Calonga; pela Procuradora Jurídica, Catharine Marques; presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Aquidauana, Leandro Sampaio; pelos diretores do Departamento de Trãnsito, Flávio Gomes; e Diretor de Esportes, Wellington Moresco.