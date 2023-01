Novos titulares e suplentes do Conselho do FUNDEB tomam posse nesta quarta-feira

Reunião aconteceu pela manhã / (Foto: Divulgação)

Tomaram posse dos mandatos nesta quarta-feira (11) os novos titulares e suplentes do Conselho do “Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

O prefeito Odilon Ribeiro e a secretária municipal de Educação, Wilsandra Beda nomearam os membros com base no decreto da Lei Municipal nº 2.964/2021.

Estiveram presentes na posse, a secretária municipal de Educação Wilsandra Beda, o vereador Francisco Tavares, a professora Luzia Cunha, representando o prefeito Odilon Ribeiro, o vereador Humberto Torres, o presidente do SINPRECAN Ênio Penajo, e os novos titulares e suplentes.

Confira quem são os membros do Conselho do Fundeb de Aquidauana:



I - Representantes do Poder Executivo:

• Vanessa Santana Macena – Titular

• Arlene Louveira da Silva – Suplente

• Neli Gamarra da Silva Lourenço - Titular

• Gláucia da Cruz Adegas – Suplente

II - Representantes dos profissionais do magistério das escolas de educação infantil e ensino fundamental:

• Evanilson Campos Gonçalves – Titular

• Francisco Tavares Câmara - Suplente

III - Representantes dos diretores das escolas de educação infantil e ensino fundamental:

• Ângela Pereira Mota - Titular

• Wilnéia Lago Santana - Suplente

IV - Representantes dos servidores técnicos administrativos pertencentes ao quadro da secretaria municipal de educação ou órgão educacional equivalente:

• Enilson Silva Santos – Titular

• Eliane Corrêa Genovez – Suplente

V - Representantes de pais e alunos:

• Telma Dias – titular

• Erika Cristina Pereira da Silva – Suplente

• Ângela de Moura Escobar de Deus – Titular

• Fernandes Mariano dos Santos – Suplente

VI - Representantes de estudantes:

• Mario Nelson Chimenes Custódio – Titular

• Saira Dias dos Santos Tiberio – Suplente

• Romildo Gabriel – Titular

• Luiz Samaniego - Suplente

VII - Representantes do conselho municipal de educação:

• Ana Fábia Damasceno Silva Brunet – Titular

• Miriam Mota Larréa - Suplente

VIII - Representantes do Conselho Tutelar

• Tatieli Souza da Silva – Titular

• Raquel dos Reis - Suplente

IX - Representantes de organizações da sociedade civil

• Luiz Carlos Campos Torres – Titular

• Edmilson Aurélio Marcos – Suplente

• Aluísio Barreto do Espirito Santo – Titular

• Eliane dos Santos Leite - Suplente

X - Representantes de escolas indígenas

• Celso Fialho Filho – Titular

• Marilza Gabriel - Suplente