Número de turistas em outubro de 2023 se equipara ao período pré-pandêmico

Atrativo turístico / Divulgação

Em outubro deste ano, o Brasil recebeu quase 410 mil turistas internacionais. O número se equipara ao período pré-pandêmico, quando, em outubro de 2019, 413 mil estrangeiros entraram no país. Se comparado ao período de janeiro a outubro de 2022, a entrada de estrangeiros foi 74% maior em 2023, registrando 4,78 milhões de visitantes de outros países.

Segundo o presidente da Agência, a perspectiva é de que esse número se aproxime dos 6 milhões até o fim do ano. “A gente está em um momento muito positivo no setor do turismo. Certamente, vamos nos aproximar dos patamares históricos de pré-pandemia. Em relação a rendimentos, nós vamos terminar o ano provavelmente com um recorde histórico, De janeiro a setembro deste ano, os turistas internacionais injetaram mais de R$ 24,6 bilhões na nossa economia. Esses números só comprovam o potencial do turismo”, afirma Freixo.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, ressalta que as ações implantadas pelo governo para melhorar o ambiente interno do país estão atraindo mais estrangeiros. “Claramente temos melhoria no ambiente econômico, com alta na previsão do PIB e redução de juros; no social, com a garantia de direitos, como o bolsa família, e no compromisso com a sustentabilidade e meio-ambiente. Isso tudo impacta na imagem do Brasil lá fora. Temos muito a oferecer e o mundo está acordando para isso”, comemora Sabino.

Entre os principais visitantes estrangeiros que estiveram no Brasil em 2023 estão os argentinos, com 1,51 milhão; os americanos vêm em seguida com pouco mais de 483 mil visitantes; seguidos pelos chilenos e paraguaios, ambos com pouco mais de 311 mil turistas.

Dados do turismo

Desde o início de novembro, o Portal de Dados da Embratur conta com um novo painel com informações mais abrangentes sobre a entrada de turistas internacionais no país. São números coletados da plataforma ForwardKeys voltados para visitantes que chegam ao Brasil por via aérea. A nova ferramenta disponibiliza levantamentos, com filtros por estado, que informam a antecedência de compra de passagens, a motivação das viagens, o tempo de permanência, aeroporto que foi o portão de entrada e número de conexões até o destino final.

A plataforma digital ainda reúne dados atualizados sobre a entrada de turistas estrangeiros, a movimentação financeira dos visitantes no Brasil e a malha aérea internacional em nosso país. O painel tem reconhecimento internacional e também fornece informações para instituições como a Organização Mundial do Turismo (OMT), a World Travel & Tourism Council e países como Alemanha, Inglaterra, Portugal, República Dominicana e Tailândia.

Com o painel, a Embratur passa a fornecer informações para que os governos estaduais planejem campanhas mais eficientes de atração de turistas, além de os dados alimentarem o fomento de políticas da própria Agência para promover o Brasil no exterior.