OAB define nomes para disputa de vagas no TRF-3 em MS e SP

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) anunciou, em uma sessão extraordinária do Conselho Pleno realizada neste domingo (10), os nomes das listas sêxtuplas que serão encaminhadas ao TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) para o preenchimento de duas vagas destinadas à advocacia nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Segundo o Campo Grande News, a primeira vaga, decorrente da aposentadoria do desembargador federal Newton De Lucca, teve os seguintes escolhidos e seus respectivos votos: Marcos Moreira de Carvalho (27 votos), Luciani Coimbra de Carvalho (27 votos), Verônica Abdalla Sterman (27 votos), Fernando Olavo Saddi Castro (26 votos), Claudia Bossay Assumpção Fassa (26 votos) e Luiz Henrique Volpe Camargo (26 votos).

Para a segunda vaga, criada pela Lei nº 14.253/2021, foram definidos os seguintes nomes e votações: Luiza Nagib (28 votos), Gabriela Shizue Soares de Araujo (28 votos), Mario Luiz Delgado Régis (27 votos), Rita Maria Costa Dias Nolasco (26 votos), Rodrigo Dalpiaz Dias (26 votos) e Ademar Chagas da Cruz (26 votos).

Agora, a próxima etapa consistirá no encaminhamento dos nomes escolhidos para o TRF-3, que reduzirá as listas para duas tríplices.

Após essa fase, caberá ao presidente da República a escolha dos novos desembargadores do Tribunal.