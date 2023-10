Obras de pontes de concreto avançam em Porto Esperança, prometendo desenvolvimento e integração

Divulgação

No Pantanal do Nabileque, as construções de duas pontes de concreto sobre a Vazante da Margarida e sobre o Córrego Mutum prometem facilitar o acesso ao Distrito de Porto Esperança, distante a cerca de 80 quilômetros de Corumbá. Planejadas para a integração, as travessias representam ainda o desenvolvimento sustentável da região.

Com R$ 8,1 milhões, as construções são executadas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

A ponte em construção sobre a Vazante da Margarida terá 59,20 metros de comprimento. Já a estrutura sobre o Córrego Mutum será maior, com extensão de 83,80 metros. Juntas, as duas obras têm um percentual de 88% de execução, informou o engenheiro da Agesul que fiscaliza os trabalhos na região, Eli Santos.

“As obras estão na fase de superestrutura, que é a parte superior”, destacou o fiscal. “Já foram lançadas todas as vigas da ponte da Margarida e a equipe está terminando esse mesmo serviço na ponte do Mutum, que é feito com treliça lançadeira (dispositivo utilizado na construção de pontes e viadutos de grandes vãos). Depois vem as lajes”, explicou Eli sobre o andamento do serviço.

O prazo contratual para conclusão das obras é dezembro deste ano. Depois de prontas, as novas novas estruturas de concreto vão melhorar o acesso ao distrito de Porto Esperança, onde vivem pescadores e ribeirinhos que formam um povoado às margens do rio Paraguai.