Odilon confirma Mauro como pré-candidato a prefeito de Aquidauana

Anuncio feito nesta sexta-feira / Divulgação

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, confirmou o seu apoio ao empresário Mauro do Atlântico, que concorrerá à prefeitura pelo PSDB e com apoio de partidos aliados.

Odilon explicou que escolheu o Mauro “porque ele é uma pessoa simples, aquidauanense de verdade, que nasceu e construiu aqui uma bonita história de vida.”

O prefeito disse que “Mauro é um empreendedor que tem capacidade de gestão e está preparado para continuar a promover o desenvolvimento econômico e social de Aquidauana, tocando obras, atraindo empresas e gerando empregos aqui no município”.

O chefe do Executivo municipal assinalou que Mauro é um homem de fé, “que conhece bem as nossas comunidades e sabe o que elas precisam”.

Ao final pontuou que o seu pré-candidato tem apoios importantes para sair vencedor. “E o mais importante, Mauro não estará sozinho: nós estaremos com ele, junto com a Câmara, com o governador Eduardo Riedel, com o ex-governador Reinaldo Azambuja e as nossas bancadas federal e estadual”.

Estamos formando um arco de alianças para manter Aquidauana crescendo no rumo certo. Por isso, “Mauro é o pré-candidato pra gente continuar seguindo em frente!”, concluiu.

Sobre o candidato:

O pré-candidato Mauro do Atlântico agradece o apoio do Prefeito Odilon, afirmando que “trabalhar não me assusta. Faço isso desde menino e quero dar o meu melhor pela terra que me viu nascer”.

Mauro enfatizou suas origens: “Sou daqui, vivo aqui e quero fazer mais pela nossa cidade, pelos bairros, pelas aldeias, pela zona rural desse belo município.”.

Também agradeceu primeiro a Deus, “e depois aos líderes que vão caminhar com a gente. Aquidauana segue em frente!”, finalizou.

*Com informações da assessoria de imprensa.