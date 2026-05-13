Odilon Ribeiro cumpre agenda em Bonito, ouve lideranças e moradores e discute desenvolvimento

Divulgação

O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, esteve em Bonito na terça-feira (12), para uma série de compromissos políticos e encontros com a população. O objetivo da agenda foi buscar apoio junto a lideranças locais e ouvir as demandas da comunidade bonitense, em mais uma etapa de sua atuação política na região.

A programação começou com uma reunião com o vereador Lucas Leandro de Paes, o vereador Jhonatan Marques e o empresário Maicon de Jesus Gomes (M2). No encontro, foram discutidas pautas ligadas ao desenvolvimento do município e a projetos de interesse da região.

Em seguida, ainda acompanhado do vereador Lucas Leandro Paes, Odilon conversou com Ariane, Paulo, Francilene, Marcílio, Vitor e Renato. O grupo apresentou necessidades da comunidade e apontou prioridades para a área, em um diálogo voltado à escuta ativa e à identificação de demandas locais.

Durante a passagem por Bonito, Odilon também atendeu o senhor Divino Balta, descrito como um velho amigo, em um encontro que reforçou os laços afetivos do ex-prefeito com a cidade.

Após os compromissos em Bonito, Odilon Ribeiro segue com agenda nas cidades de Jardim, Carapó e Bela Vista, dando continuidade à sua série de encontros com lideranças e moradores de Mato Grosso do Sul. A agenda faz parte de sua articulação política visando às eleições de 2026, quando concorrerá a uma vaga na Assembleia Legislativa do estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!