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Odilon Ribeiro cumpre agenda em Bonito, ouve lideranças e moradores e discute desenvolvimento

Ex-prefeito de Aquidauana se reuniu com vereadores, empresários e comunidade local; agenda segue por Jardim, Carapó e Bela Vista

Da redação

Publicado em 13/05/2026 às 10:50

Atualizado em 13/05/2026 às 10:52

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Divulgação

O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, esteve em Bonito na terça-feira (12), para uma série de compromissos políticos e encontros com a população. O objetivo da agenda foi buscar apoio junto a lideranças locais e ouvir as demandas da comunidade bonitense, em mais uma etapa de sua atuação política na região.

A programação começou com uma reunião com o vereador Lucas Leandro de Paes, o vereador Jhonatan Marques e o empresário Maicon de Jesus Gomes (M2). No encontro, foram discutidas pautas ligadas ao desenvolvimento do município e a projetos de interesse da região.

Em seguida, ainda acompanhado do vereador Lucas Leandro Paes, Odilon conversou com Ariane, Paulo, Francilene, Marcílio, Vitor e Renato. O grupo apresentou necessidades da comunidade e apontou prioridades para a área, em um diálogo voltado à escuta ativa e à identificação de demandas locais.

Durante a passagem por Bonito, Odilon também atendeu o senhor Divino Balta, descrito como um velho amigo, em um encontro que reforçou os laços afetivos do ex-prefeito com a cidade.

Após os compromissos em Bonito, Odilon Ribeiro segue com agenda nas cidades de Jardim, Carapó e Bela Vista, dando continuidade à sua série de encontros com lideranças e moradores de Mato Grosso do Sul. A agenda faz parte de sua articulação política visando às eleições de 2026, quando concorrerá a uma vaga na Assembleia Legislativa do estado.

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