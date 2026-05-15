Odilon Ribeiro cumpre agenda em Jardim e Caracol, recebe apoio de produtor rural e visita hospital

Odilon esteve com o prefeito de Caracol, Carlos Humberto, em frente ao Hospital Municipal / Divulgação

O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, cumpriu agenda política na quinta-feira (14), nos municípios de Jardim e Caracol, dando continuidade à série de encontros com lideranças e moradores da região sudoeste de Mato Grosso do Sul.

A programação começou cedo em Jardim. Ainda no café da manhã do Hotel Vitória, Odilon se reuniu com o produtor rural Jota. Durante a conversa, Jota declarou apoio à caminhada política do ex-prefeito, fortalecendo sua articulação no setor produtivo da região.

Após o encontro em Jardim, Odilon seguiu para Caracol, onde foi acompanhado pela vereadora Meire Leite Vieira. Em frente ao Hospital Municipal, o prefeito de Caracol, Carlos Humberto Pagliosa, conhecido como Neco, esteve presente para um bate-papo com a comitiva, em um gesto de diálogo e aproximação política.

Na sequência, Odilon e a vereadora visitaram o Hospital Rita Antônia Maciel Godoy, onde se reuniram com a diretora administrativa Priscila Centurión e com o diretor financeiro Marlon Gouvêia. Durante a visita, foram discutidas demandas da unidade de saúde e a importância de investimentos para a melhoria do atendimento à população.

A agenda de Odilon Ribeiro na região faz parte de sua articulação política visando às eleições de 2026, quando concorrerá a uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O ex-prefeito tem percorrido diversas cidades do estado para ouvir lideranças e apresentar suas propostas voltadas ao desenvolvimento regional, saúde e geração de emprego e renda.

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