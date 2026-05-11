Odilon Ribeiro evolui em pesquisas de intenção de voto para deputado estadual

Odilon Ribeiro falou ao O Pantaneiro sobre a pesquisa e sobre a expectativa de trabalhar pela região pantaneira na Assembleia Legislativa de MS / Redes Sociais

A evolução do ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, nas pesquisas de intenção de voto para deputado estadual recoloca a esperança da região pantaneira de voltar a ter um representante na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A região está há quatro anos sem mandato na Casa. O último representante da área foi o deputado Felipe Orro.

Levantamento divulgado pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, realizado entre os dias 3 e 7 de maio com 2 mil entrevistados de 30 municípios do Estado, aponta Odilon Ribeiro entre os nomes mais lembrados pelos eleitores sul-mato-grossenses na disputa por uma vaga na Assembleia nas eleições de 2026. A pesquisa tem intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Na modalidade espontânea – quando o entrevistador não apresenta lista de candidatos – Odilon apareceu com 0,9% das intenções de voto, figurando entre os mais citados do cenário estadual. O levantamento foi liderado pelo deputado estadual Gerson Claro (2,3%), seguido por Paulo Corrêa (2%) e pelo ex-governador André Puccinelli (1,5%).

Em entrevista ao O Pantaneiro, o ex-prefeito comentou o resultado com cautela, mas valorizou o reconhecimento do eleitorado. "É sempre bom ser lembrado em pesquisa, né? Claro que é muito bom, a gente fica feliz, mas pesquisa boa mesmo é da urna no dia da eleição. A gente tem que trabalhar para conquistar os votos, conquistar as pessoas, para que nossas ideias sejam entendidas pelo eleitor e que o resultado venha, para que a nossa região possa ter de novo um deputado estadual depois de muito tempo", afirmou.

Odilon Ribeiro comandou a Prefeitura de Aquidauana por dois mandatos e mantém forte atuação política na região pantaneira. Se eleito, afirma que as principais bandeiras serão o desenvolvimento econômico e a melhoria da saúde pública. "A minha ideia, se eleito for, é trazer progresso, emprego e renda para a região pantaneira, para a região sudoeste. Aquidauana, Miranda, Dois Irmãos, Anastácio têm ficado para trás em relação a algumas regiões do Estado. As grandes indústrias de celulose estão se instalando na região central e sul de Mato Grosso do Sul. Nós queremos chamar a atenção do governo para que possam se instalar também na nossa região, sem dano ambiental nenhum", ressaltou

O ex-prefeito também destacou a necessidade de melhorar a saúde no interior. "Precisamos focar muito também na saúde. Esses vão ser os dois tópicos principais, se eleito for", completou.

Sobre o desempenho na pesquisa, Odilon atribuiu o resultado ao desejo da população local de ter um representante regional na Assembleia. "Aquidauana e Anastácio desejam muito ter um candidato local e estão nos dando esse voto de confiança. Por isso aparecemos muito bem na pesquisa. São regiões muito fortes, com bastante eleitor, e a gente com certeza deve estar sendo bem lembrado pela população", afirmou.

A pesquisa também mostrou que grande parte do eleitorado ainda não definiu o voto para deputado estadual. Segundo os dados divulgados, 38,25% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder, enquanto 34,2% disseram que pretendem votar em branco ou anular o voto. Os números indicam que o cenário político para 2026 segue aberto e sujeito a mudanças ao longo do período pré-eleitoral.

O levantamento integra a quarta rodada de pesquisas realizadas pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência sobre a sucessão estadual em Mato Grosso do Sul.

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