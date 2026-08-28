Odilon Ribeiro reforça defesa do Pantanal e dos produtores

Candidato a deputado estadual quer propostas voltadas à atração de investimentos, geração de renda e melhoria da qualidade de vida nos municípios pantaneiros; "o Pantanal não é apenas um patrimônio ambiental", pontua
Odilon Ribeiro e Reinaldo Azambuja, candidatos do PL à Alems e ao Senado, respectivamente / Divulgação
Com a proposta de conciliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico, o candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro destaca a defesa do Pantanal, dos produtores rurais e das comunidades da região entre suas principais bandeiras. A intenção é levar à Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) propostas voltadas à atração de investimentos, geração de renda e melhoria da qualidade de vida nos municípios pantaneiros.
Entre as prioridades apresentadas pelo candidato estão o incentivo ao turismo, a atração de novas empresas, o fortalecimento da produção rural e a criação de oportunidades de primeiro emprego e capacitação para os jovens.
A proposta parte da ideia de que o crescimento econômico pode avançar em conjunto com a preservação ambiental e a valorização da identidade e das riquezas naturais do Pantanal.
Sob o lema “Pantanal protegido é Pantanal desenvolvido”, Odilon Ribeiro reforça sua ligação com a região e defende que a conservação do bioma deve caminhar ao lado de oportunidades para quem vive e trabalha nele.
“Gente, o Pantanal não é apenas um patrimônio ambiental, é também uma oportunidade de desenvolvimento para quem vive aqui. Eu sou pantaneiro e acredito que preservar e gerar prosperidade e empregos não são excludentes, podem e devem caminhar juntos. Eu vou trabalhar para isso”, afirmou o candidato.
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