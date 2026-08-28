Odilon Ribeiro reforça defesa do Pantanal e dos produtores

Odilon Ribeiro e Reinaldo Azambuja, candidatos do PL à Alems e ao Senado, respectivamente / Divulgação

Com a proposta de conciliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico, o candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro destaca a defesa do Pantanal, dos produtores rurais e das comunidades da região entre suas principais bandeiras. A intenção é levar à Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) propostas voltadas à atração de investimentos, geração de renda e melhoria da qualidade de vida nos municípios pantaneiros.

Entre as prioridades apresentadas pelo candidato estão o incentivo ao turismo, a atração de novas empresas, o fortalecimento da produção rural e a criação de oportunidades de primeiro emprego e capacitação para os jovens.

A proposta parte da ideia de que o crescimento econômico pode avançar em conjunto com a preservação ambiental e a valorização da identidade e das riquezas naturais do Pantanal.

Sob o lema “Pantanal protegido é Pantanal desenvolvido”, Odilon Ribeiro reforça sua ligação com a região e defende que a conservação do bioma deve caminhar ao lado de oportunidades para quem vive e trabalha nele.