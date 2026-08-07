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Política

Odilon Ribeiro se reúne com lideranças e produtores em Miranda

Encontro debateu investimentos, projetos para a região, fortalecimento do agronegócio e soluções para a desburocratização de licenças ambientais

Redação O Pantaneiro

Publicado em 07/08/2026 às 14:33

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Odilon Ribeiro participou de uma reunião no Sindicato Rural de Miranda / Divulgação

Para encerrar a agenda de compromissos pelo interior de Mato Grosso do Sul, o pré-candidato a deputado estadual pelo PL (Partido Liberal) Odilon Ribeiro participou, na noite da última terça-feira (04), de uma reunião no Sindicato Rural de Miranda. O encontro reuniu lideranças políticas, empresários e produtores rurais para discutir pautas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e sustentável do município e da região pantaneira.

Organizada em parceria com o Dr. Diogo Bossay e o vereador Ivanzinho (MDB), a reunião teve como foco temas ligados à atração de novos investimentos, projetos de infraestrutura regional, fortalecimento do agronegócio e, principalmente, à necessidade de desburocratização dos processos de licenciamento ambiental, apontados por produtores como um dos principais entraves ao crescimento da atividade rural.

Sindicato Rural Miranda 01

"Discutir o futuro de Miranda passa inevitavelmente por ouvir quem produz e vive a realidade da nossa terra. Precisamos equilibrar a preservação ambiental com o crescimento econômico, simplificando processos sem perder a responsabilidade", destacou Odilon Ribeiro durante o encontro.

Sindicato Rural Miranda 02

Também participaram da reunião o presidente do Sindicato Rural de Miranda, Adalto Rodrigues, a ex-prefeita Marlene Bossay, o secretário municipal de Meio Ambiente, Celso Moraes, o ex-deputado estadual Antônio Carlos Ribeiro Arroyo, além de representantes do setor produtivo e do empresariado local.

Sindicato Rural Miranda 03

A agenda em Miranda faz parte da série de encontros promovidos por Odilon Ribeiro no interior do Estado, com o objetivo de ouvir as demandas do setor agropecuário e empresarial e incorporá-las às propostas de sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa.

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