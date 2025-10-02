Operação Copertura: Prefeitura de Miranda nega irregularidades

Município divulgou uma nota oficial pelas redes sociais
Prefeitura de Miranda / Divulgação
A Prefeitura Municipal de Miranda divulgou nota oficial, na quarta-feira, 1, sobre a Operação Copertura, deflagrada por órgãos de controle e fiscalização. A administração informou que adotou todas as medidas necessárias para garantir o acesso pleno às informações e documentos solicitados, colaborando de forma transparente com as autoridades.
No comunicado, a Prefeitura ressalta que todos os processos licitatórios realizados pela atual gestão seguiram os critérios legais, com editais devidamente publicados, prazos respeitados e análise documental criteriosa. Destaca ainda que a investigação envolvendo empresas contratadas não implica, por si só, em irregularidades por parte do Poder Executivo municipal.
A nota reforça que, até o momento, não há qualquer evidência de prática ilícita por parte da administração, e que é essencial respeitar o princípio da presunção de inocência, evitando julgamentos precipitados de servidores ou agentes públicos. A gestão também pontua que o direito ao contraditório e à ampla defesa deve ser plenamente garantido, conforme previsto na legislação.
Por fim, a Prefeitura de Miranda reiterou seu compromisso com a transparência, a responsabilidade administrativa e a correta aplicação dos recursos públicos, e informou que permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com o andamento das investigações
