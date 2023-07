Operação Ribas Seguro flagra 20 condutores embriagados e 20 sem CNH

Equipes realizaram 260 abordagens / Foto: Divulgação

Realizada pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e pela 6ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), no fim de semana, de 14 a 16 de julho, a Operação Ribas Seguro flagrou 20 condutores embriagados e outros 20 sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Balanço da operação revela que os agentes realizaram 198 testes de etilômetro (bafômetro) em Ribas do Rio Pardo, que resultaram na lavratura de 103 autos de infração de trânsito. Foram 17 por recusa ao teste do etilômetro, três por direção sob influência de bebida alcoólica e 20 por condução de veículo sem possuir CNH, além de outras infrações de trânsito.

O objetivo de operações como essa é preservar vidas, além de coibir ilícitos que ocorrem nas vias públicas de Mato Grosso do Sul, explica o chefe de fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala. “Essas operações consistem em salvar vidas no trânsito e levar mais segurança nas vias públicas. E o que a gente nota é que muitos condutores deixam de cumprir regras importantes para a segurança deles e de terceiros”.

Em três dias de operação, as equipes realizaram 260 abordagens. As ações foram realizadas nas vias urbanas do município de Ribas do Rio Pardo.