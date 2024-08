Pantaneiro Podcast entrevista candidatos às prefeituras de Aquidauana e Anastácio

As datas das entrevistas serão agendadas em breve / O Pantaneiro

O Pantaneiro Podcast dará início a uma série de entrevistas com os candidatos e a candidata que disputam as prefeituras de Aquidauana e Anastácio.

A iniciativa tem como objetivo oferecer aos eleitores uma oportunidade de conhecer melhor as propostas e visões dos candidatos para o futuro de suas cidades.

Na tarde de hoje, a equipe do O Pantaneiro realizou o sorteio que definiu a sequência das entrevistas, garantindo a imparcialidade e transparência do processo. A ordem sorteada foi a seguinte:

Candidatos de Aquidauana:

1. Mauro do Atlântico (PSDB)

2. Gilvan Fernandes (PSOL)

3. Sandro Azambuja (Avante)

Candidatos de Anastácio:

1. Ademir Alves (MDB)

2. Joãozinho Bem-te-vi (Republicanos)

3. Aline Cauneto (Podemos)

4. Cido (PSDB)

Cada entrevista terá a duração de uma hora, permitindo que os candidatos apresentem suas plataformas, debatam questões de interesse público e respondam a perguntas que refletem as principais preocupações dos eleitores.

As datas das entrevistas serão agendadas em breve, em conformidade com as assessorias dos partidos.