Parcela de novembro do Bolsa Família é paga a beneficiários com NIS de final 7

Programa atende famílias em situação de vulnerabilidade / Roberta Aline/ MDS

A parcela de novembro do novo Bolsa Família é paga nesta segunda-feira, 28, pela Caixa Econômica Federal aos beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) de final 7. Pelo segundo mês seguido, o benefício tem um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade.

O adicional chamado de Benefício Variável Familiar Nutriz corresponde a seis parcelas de R$ 50 para garantir maior proteção social e qualidade nutricional para as mães ou responsáveis e para os bebês de até seis meses.

Além do novo adicional, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos. O valor mínimo de pagamento mensal do programa é de R$ 600.

Reestruturação

O programa social voltou a chamar-se Bolsa Família desde o início do ano. O pagamento do adicional de R$ 150 começou em março. Em outubro teve início o Benefício Variável Familiar Nutriz. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome (MDS), a implantação do Programa Bolsa Família ficou completa com o pagamento para as nutrizes.

Quem recebe

O Bolsa Família é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, elas precisam atender critérios de elegibilidade, como apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, ter os dados atualizados no Cadastro Único e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e em outras bases de dados federais.