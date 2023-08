Parceria entre Prefeitura de Nioaque e Incra resulta em 25 unidades habitacionais

Incra resultou em um marco significativo / Divulgação

A parceria entre a Prefeitura de Nioaque e o Incra resultou em um marco significativo para a comunidade do Assentamento Areias: A entrega de 25 casas habitacionais representa uma importante conquista para os moradores, proporcionando um lar seguro e digno para essas famílias.

Esse projeto é o resultado do compromisso conjunto em promover o desenvolvimento social e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, agradece a parceria com o Governo Federal, através do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), para que esta grande conquista para o município, especialmente para os moradores do Assentamento Areias, fosse viabilizada.