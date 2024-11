Parlamentar solicita manutenção e lixeira em bairros de Aquidauana

Vereador Marquinhos Taxista - Câmara de Aquidauana / Divulgação/Câmara de Aquidauana

Durante sessão ordinária realizada nesta terça-feira (05), no Plenarinho Plínio Leite, o vereador Marquinhos Taxista apresentou dois ofícios encaminhados ao secretário de obras, Márcio de Barros Albuquerque.

No primeiro, o vereador solicita a limpeza, roçagem e patrolamento do bairro Nova Aquidauana, com prioridade no Cristóvão 1 e saída para o Retirinho.

Segundo o parlamentar, as áreas apresentam crateras que comprometem a segurança e a mobilidade dos moradores.

“Solicito que os serviços de manutenção urbana sejam realizados priorizando as vias mais afetadas, de modo a garantir mais segurança e melhores condições de tráfego para a comunidade local”, disse.

Ademais, o vereador solicitou também via ofício a instalação de uma lixeira na Rua Projetada, paralela com a Rua José Rodrigues dos Anjos, bairro Arara Azul. De acordo com o documento, a região não possui um local adequado para o descarte de lixos e entulhos.