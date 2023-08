Parlamentares apreciam quatro projetos ne sessão desta quinta-feira

Divulgação

Os deputados devem apreciar nesta quinta-feira (24), durante sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), quatro projetos que estão pautados na Ordem do Dia. As sessões acontecem a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. Está prevista a votação da redação final do Projeto de Lei 137/2023, do deputado Marcio Fernandes (MDB), que proíbe a disponibilização de cardápio ou menu exclusivamente digital, no estado do Mato Grosso do Sul.

Em discussão única, os deputados devem analisar e votar o Projeto de Decreto Legislativo 16/2023, de autoria da Mesa Diretora (2023-2024), que aprova a indicação de membros para integrarem o Fórum Deliberativo do MS-Indústria (MS-Indústria), para mandato de dois anos, no período 2023-2025. Em segunda discussão, os parlamentares votarão o Projeto de Lei 77/2023, de autoria do deputado Neno Razuk (PL), que institui o Plano Estadual de Juventude e Sucessão Rural no Estado.

O Projeto de Lei 225/2023, de autoria do Poder Judiciário, será apreciado em primeira discussão. A proposta aaltera a Lei n.º 1.511, de 5 de julho de 1994 - Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso do Sul. Diante da previsão nacional, o órgão busca regulamentar em âmbito estadual a possibilidade de instituir a gratificação para magistrado titular e residente em comarca de difícil provimento, correspondendo a 10% (dez por cento) do seu subsídio. O projeto apresenta a nova redação do artigo 244-C mencionando que o Poder Judiciário identifica e considera a comarca de Coronel Sapucaia como de difícil provimento, em razão do desinteresse dos magistrados em titularizar a localidade.

Sessão Ordinária

A pauta de votação é disponibilizada aqui.