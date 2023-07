Parlamentares de MS farão homenagem à Embrapa amanhã

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará sessão solene em homenagem aos 50 anos das unidades da Embrapa – Pantanal, Gado de Corte e Agropecuária Oeste, no Plenário Júlio Maia, às 19h, da quinta-feira, 6.

O evento foi proposto pelo deputado Neno Razuk (PL). "A Embrapa é uma das entidades mais importantes do nosso país. Uma empresa brasileira e estatal que exerce importante papel no desenvolvimento de pesquisas no setor agropecuário, que é a mola propulsora da economia do Brasil. São 50 anos de trabalho devotado para auxiliar no progresso e desenvolvimento destes setores tão importantes”, explicou o deputado.

Segundo o parlamentar, a solenidade vai fazer homenagem especial às unidades atuantes no estado - a Agropecuária Oeste, em Dourados, a Gado de Corte em Campo Grande e a Pantanal em Corumbá. “Elas oferecem projetos de excelência com pesquisa e extensão. Importante frisar, o quanto a Embrapa também se preocupa com a conservação ambiental, sempre a frente de ações pela preservação da natureza e pelo desenvolvimento sustentável", ressaltou Neno Razuk.

Ao todo, 20 pessoas estão previstas na lista de homenageados. A solenidade é aberta ao público e à imprensa e será transmitida ao vivo pelos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS, Rádio ALEMS, Youtube e Facebook, além de cobertura do Portal da ALEMS, com acesso ao Banco de Imagens. A ALEMS fica no Bloco 9 do Parque dos Poderes, em Campo Grande – primeiro prédio do Parque, pela entrada da Avenida Mato Grosso.