Paulo Duarte assume 4º mandato com saída de Rafael Tavares

Paulo Duarte (PSB) retornou à Assembleia Legislativa nesta terça-feira (5) para assumir o quarto mandato de deputado estadual de Mato Grosso do Sul.

A posse foi acompanhada pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) e os ex-governadores Reinaldo Azambuja (PSDB) e André Puccinelli (MDB). Também estava presente o ex-governador Zeca do PT, que agora é deputado estadual.

Segundo o Campo Grande News, Duarte disse ser um recomeço. "É através da política que podemos definir as questões da sociedade. Venho com o espírito de contribuir nesse momento importante que Mato Grosso do Sul vive, de crescimento e desenvolvimento”, afirma o parlamentar.

Partido de Duarte, o PSB permanece como base de sustentação do governo.

“Venho com a disposição de trabalhar. Tenho uma certa experiência por exercer aqui o quarto mandato. Com pautas importantes do ponto de vista de logística. O debate sobre a recuperação da ferrovia que atravessa o Estado, de Corumbá até Três Lagoas. Hoje, o tráfego intenso de caminhões de minério na BR-262 coloca em risco a vida das pessoas. A questão ambiental, centenas de animais atropelados por mês. Onde eu for útil, eu vou trabalhar” afirma o deputado.

Na tribuna, Paulo Duarte agradeceu os ex-governadores. “Sozinho não se vai a lugar nenhum. Há 36 anos sou grato pela oportunidade que o ex-governador Zeca do PT me deu. Agradeço a quem me recolou no jogo. O ex-governador Reinaldo que colocou o Eduardo [Rocha] na Casa Civil para que pudesse assumir. Minha disposição é chegar e respeitar todos. Vou ficar observando e aprendendo com vocês. Obrigado Deus por estar aqui. Vou honrar os 16 mil votos que recebi”, diz o deputado.

No evento, também mandou recado a servidores aposentados que prostetavam no plenário da Assembleia. “Sou servidor público de carreira. Com certeza o crescimento que temos hoje se deve ao trabalho dos servidores. Acredito que o governo vai ser sensível com a pauta”.

Duarte assumiu o cargo no lugar de Rafael Tavares (PRTB), que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral.