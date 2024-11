Pé de Meia: Kemp Acompanha Anúncio de R$ 505 Milhões para Educação

Visita do ministro nesta manhã / Divulgação

Nesta manhã de terça-feira (13), o deputado estadual Pedro Kemp, participou de uma importante cerimônia no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), na presença do ministro da Educação, Camilo Santana. Durante o evento, o ministro anunciou o repasse de R$ 505 milhões para o setor educacional de Mato Grosso do Sul, um investimento significativo para a melhoria da educação no Estado.

Um dos destaques da cerimônia foi o lançamento do Programa Pé de Meia, que tem como objetivo oferecer um incentivo financeiro para os estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual. A proposta consiste no pagamento de R$ 200 mensais para os alunos que alcançarem uma frequência mínima de 80% nas aulas. Além disso, a partir do ano que vem, os estudantes que realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também receberão o benefício.

“Com muita satisfação, o ministro nos falou sobre o Programa Pé de Meia. É um investimento direto na juventude de nosso Estado. O presidente Lula, juntamente com sua equipe, está investindo corretamente, garantindo que nossos jovens possam continuar seus estudos e ter um futuro melhor”, afirmou Kemp durante seu discurso.

Em sua fala, o ministro Camilo Santana detalhou os objetivos do programa, que, até o momento, já beneficia 26 mil jovens no Estado. "Agora, temos a possibilidade de ampliar esse número para 43 mil, o que representa quase metade dos alunos do Ensino Médio da rede pública de Mato Grosso do Sul. Esse incentivo financeiro visa garantir que os jovens permaneçam na escola, já que, infelizmente, a principal razão para o abandono escolar nessa faixa etária é a dificuldade financeira. Muitos desses estudantes precisam ajudar suas famílias com o orçamento doméstico", explicou Santana.

O anúncio do repasse financeiro e do programa de incentivo representa um avanço significativo para a educação estadual, buscando combater a evasão escolar e dar novas oportunidades aos estudantes da rede pública.