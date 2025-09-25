Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 11:51

Buscar

Últimas notícias
X
Opinião

PEC da Blindagem não cabe numa democracia, avalia Renato Câmara

" Quem precisa de escudo permanente talvez tema a luz da transparência"

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 09:56

Atualizado em 25/09/2025 às 10:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A chamada PEC da Blindagem tentou vestir uma capa de proteção que não cabe numa democracia. Blindagem é para carros-fortes que transportam valores, não para políticos que deveriam prestar contas ao povo. Quem precisa de escudo permanente talvez tema a luz da transparência. E quem não tem nada a esconder não precisa de trincheira.

Ao longo das últimas décadas, avançamos em medidas que abriram janelas onde antes só havia portas fechadas. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um desses marcos, ao impor limites, punir excessos e tornar públicas as contas do Estado. Mais adiante, em 31 de maio de 2017, o Senado aprovou a PEC 10/2013, que restringiu o foro privilegiado para crimes comuns, retirando privilégios e devolvendo à sociedade a expectativa de igualdade perante a lei.

Leia Também

• Câmara restabelece voto secreto em PEC da Blindagem

Por isso, a PEC da Blindagem era um retrocesso. Ao propor ampliar novamente os privilégios e criar barreiras contra investigações, ela reinstalava um muro entre representantes e representados. Felizmente, esse muro não se ergueu.

Em votação unânime, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a proposta e enterrou o texto. Com essa decisão, não cabem recursos nem votação em plenário. Foi uma resposta firme às pressões internas e aos protestos da população: blindagem não cabe na democracia, transparência sim.

A vitória não é de partidos ou de governos, mas da sociedade brasileira. É a prova de que a política não pode se tornar uma redoma de vidro, isolada em Brasília. O Brasil precisa de luz, não de cortinas. Precisa abrir caixas-pretas, não criar cofres secretos.

Quero um Brasil de portas abertas, onde as ações sejam vistas e julgadas pelo cidadão. Um Brasil que não precise de muros altos em Brasília, mas de pontes sólidas que liguem representantes ao povo. Mais Brasil, menos Brasília.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alems

Deputados aprovam cinco projetos de lei em sessão nesta terça-feira

Indicação

Câmara pede renovação de frotas de viaturas das forças de segurança em Dourados

Política

Riedel tem agendas em Ponta Porã nesta terça-feira

Ele vistoria obras e assina Fundo de Convergência do Mercosul

Política

Assembleia Legislativa vota seis projetos na sessão desta terça-feira

Publicidade

Atenção

Prazo para manifestação de interesse no CNU 2024 termina nesta terça

ÚLTIMAS

Prevenção

Aquidauana promove 1º Simulado de Incidentes com pela Semana Nacional do Trânsito

O evento ocorrerá no trevo da BR-262

Incêndio

Fogo em terreno baldio no Bairro Alto mobiliza Corpo de Bombeiros em Aquidauana

Chamas foram contidas na noite de ontem

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo