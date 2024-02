Pedro Kemp enaltece PF e finaliza pronunciamento com "Ditadura Nunca Mais!"

Deputado Pedro Kemp / Divulgação

O deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) foi à tribuna, nesta quinta-feira (8), e enalteceu o trabalho de toda PF (Polícia Federal) e finalizou seu pronunciamento com “Ditadura Nunca Mais!”. Foi deflagrada hoje a operação da PF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ex-ministros e ex-assessores dele investigados por tentar dar um golpe de Estado no País e invalidar as eleições de 2022.

Generais, alta cúpula militar, alvos de investigação. Dia histórico. Para o parlamentar, a democracia chegou a ser ameaçada e hoje, as instâncias funcionam com segurança, sem medo. “O Judiciário está fazendo a sua parte. A PF agindo para que todos sejam punidos. Salve a PF! Ditadura Nunca Mais!”.

Ao todo, a PF cumpre 33 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. Há ainda medidas cautelares, como proibição de contatos entre os investigados, retenção de passaportes e destituição de cargos públicos.