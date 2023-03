Pedro Kemp relembra do trabalho do amigo Amarildo Cruz 

Kemp lembra do amigo Amarildo Cruz / Reprodução

O velório do deputado Amarildo Cruz (PT) será realizado nesta sexta-feira 17, com início previsto para às 20h30, seguindo sem interrupção até amanhã, dia 18. Aberto ao público, o velório vai acontecer no Saguão Nelly Martins, no Palácio Guaicurus, sede do Poder Legislativo, do Mato Grosso do Sul.

Após as homenagens, o cortejo seguirá para a cidade de Presidente Epitácio (SP), onde o parlamentar será sepultado. Muito chocado e emocionado pela perda do amigo e parceiro de legenda, O deputado Pedro Kemp (PT) falou à imprensa muito emocionado, lembrando da postura do parlamentar.

“Grande amigo, nós nos conhecíamos há 40 anos e, militando juntos, fomos parceiros no governo do Zeca do PT aqui, e também já atuamos em várias legislaturas. O deputado Amarildo sempre foi um deputado muito combativo, muito atuante defensor dos mais humildes defensor da classe trabalhadora, das minorias, tinha uma marca na defesa do combate ao racismo, a questão do meio ambiente. Seu mandato era muito comprometido com essas lutas. Nós lamentamos profundamente porque foi uma morte repentina”, relembra Pedro Kemp.