Pela 1ª vez, administrativos da educação terão uniforme

Novo uniforme / Divulgação

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai entregar uniformes para servidores administrativos que atuam nas 349 unidades da REE (Rede Estadual de Ensino).

A medida faz parte das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, que valoriza a educação e mantém ações que garantem a qualidade do ensino nas unidades da rede estadual e também para o trabalho dos profissionais que atuam na área.

“É a primeira vez os nossos administrativos vão ter uniforme também, os servidores da rede vão ter a camiseta a disposição deles para trabalhar”, disse o governador Eduardo Riedel.

Além dos aproximadamente 6 mil servidores administrativos da educação, que vão receber uniformes de trabalho nas escolas estaduais dos 79 municípios, a SED (Secretaria de Estado de Educação) também vai entregar uniformes para todos os alunos em 2024.

Os trabalhadores administrativos devem receber uma camiseta polo, que compõe o uniforme de trabalho, já os alunos vão receber camiseta. Este ano, os uniformes foram atualizados e serão na cor azul, com detalhes em verde.

A previsão é de que os uniformes sejam entregues no início do ano letivo, previsto para começar no dia 21 de fevereiro. A SED prevê atender, este ano, mais de 200 mil alunos nas unidades da Rede Estadual de Ensino.

Ano letivo

O ano letivo de 2024 começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está marcado para 13 de dezembro de 2024. O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 e 31 julho, conforme o calendário divulgado pela SED.

Já o início das atividades para professores e demais funcionários das escolas começa no dia 1° de fevereiro, nas 348 unidades escolares e centros da REE, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A formação continuada voltada para a preparação das equipes escolares acontece entre 08 a 20 de fevereiro de 2024. O término do ano escolar está previsto para o dia 20 de dezembro de 2024.

Investimentos

O ano de 2023 foi marcado por intensos investimentos do Governo do Estado na Educação, em infraestrutura, tecnologia e também na melhoria salarial dos professores. Os professores efetivos da REE, com carga horária de 40h semanais, passaram a receber R$ 11.935,46, que é o maior salário para professor no Brasil na educação básica.

O Governo do Estado finalizou o ano de 2023 com R$ 313 milhões investidos na reforma e ampliação de 63 escolas estaduais, com intervenções parcial ou total, Além da Capital, mais 33 municípios do interior foram contemplados com obras nas unidades de ensino.

Este ano o Governo do Estado realiza a reforma de 125 escolas da Rede Estadual de Ensino, e muitas já estarão disponíveis no começo do ano letivo.