Perico assume secretaria de Gestão Estratégica em Aquidauana

João Eric - O Pantaneiro

Na manhã desta quarta-feira, 8 de janeiro, a Prefeitura de Aquidauana promoveu uma coletiva de imprensa no Auditório da ESF Duque de Caxias para oficializar os novos secretários da gestão municipal.

O evento reuniu o prefeito Mauro do Atlântico, o vice-prefeito Dr. Murilo da Silva, além de vereadores, autoridades civis e militares, e representantes da imprensa local.

Entre os destaques da apresentação esteve Alexandre Périco, o novo secretário de Gestão Estratégica.

Durante sua fala, Périco destacou a importância de modernizar e tornar mais eficiente a administração pública. Ele trouxe à tona sua experiência prévia na gestão estratégica durante o governo do ex-prefeito Odilon Ribeiro e enfatizou que sua secretaria buscará implementar inovações em processos e tecnologia.

"Estou extremamente satisfeito com essa nova função. Meu trabalho estará voltado para desenvolvimento, gestão, tecnologia e inovação. Vamos modernizar a forma de fazer gestão, algo que já começamos no governo anterior. Agora, a ideia é elevar isso a um novo patamar", afirmou Alexandre.

Uma das primeiras ações será uma visita técnica ao município de Ponta Porã, reconhecido como modelo de gestão durante a administração do ex-prefeito Ludimar Novais Peluf.

"Essa visita será o primeiro passo para identificarmos práticas bem-sucedidas que possam ser adaptadas à realidade de Aquidauana", explicou.

Périco destacou que o trabalho da secretaria incluirá o mapeamento de processos em todas as áreas da administração municipal. "Precisamos identificar gargalos e ineficiências para implementar soluções tecnológicas e inovadoras. Nem sempre inovação significa adquirir novos equipamentos, mas sim repensar ideias e metodologias para agilizar o atendimento ao cidadão, que é nosso principal foco", disse o secretário.

A capacitação também será prioridade na gestão de Alexandre Périco, tanto em aspectos técnicos quanto na interação com o público. "Queremos servidores mais preparados para atender as demandas dos cidadãos com eficiência e cordialidade. Essa será uma das bases para a construção de uma gestão pública mais moderna e acessível", concluiu.

O evento marcou o início de uma nova fase na administração de Aquidauana, reforçando o compromisso da equipe de Mauro do Atlântico com a modernização e eficiência na gestão pública.