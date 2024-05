Pesquisa aponta Mauro Atlântico à frene das intenções de voto em Aquidauana

Uma pesquisa encomendada pelo site Diário MS News e realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência trouxe à tona os números das intenções de voto para a Prefeitura Municipal de Aquidauana. O levantamento, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MS-06723/2024, ocorreu entre os dias 1º e 6 de maio deste ano e contou com a participação de 500 moradores da cidade, com 16 anos ou mais de idade.

Resultados da pesquisa:

Espontânea:

- Mauro do Atlântico lidera com 20% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito Odilon Ribeiro, com 10% (embora reeleito, não pode participar do pleito);

- Felipe Orro aparece em terceiro lugar, com 9%, seguido por Sandro Azambuja e Dr. Vitor Maksoud, com 2% e 1,2% respectivamente;

- A maioria dos entrevistados (56%) não soube ou não respondeu.

Estimulada:

- Mauro do Atlântico mantém a liderança, com 44% das intenções de voto, um aumento significativo desde a última pesquisa;

- Felipe Orro segue em segundo lugar, com 27%, seguido por Sandro Azambuja e Dr. Vitor Maksoud, com 8% e 4% respectivamente;

- A maioria dos entrevistados (17%) não soube ou não respondeu.

Rejeição estimulada:



- Dr. Vitor Maksoud lidera em rejeição, com 15%, seguido por Felipe Orro, com 13%, e Mauro do Atlântico, com 7%;

- A maioria dos entrevistados (60%) não soube ou não respondeu.

Estimulada para vereadores:

- Reinaldo Kastanha lidera as intenções de voto para vereador, seguido por Humberto Torres e Sebastiãozinho do Taboco;

- A grande maioria dos entrevistados (79,8%) não soube ou não respondeu.

Essa pesquisa revela um cenário político dinâmico em Aquidauana, com mudanças significativas nas intenções de voto e na percepção dos eleitores em relação aos candidatos. Acompanharemos de perto os desdobramentos dessa disputa eleitoral à medida que nos aproximamos das eleições de 2024.