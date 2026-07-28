Pesquisa traz Odilon Ribeiro como 8º mais lembrado para deputado estadual

Pesquisa está registrada sob os números MS-08317/2026 e BR-08403/2026 / Divulgação

O ex-prefeito de Aquidauana e pré-candidato a deputado estadual pelo PL (Partido Liberal), Odilon Ribeiro, aparece entre os nomes mais lembrados pelos eleitores de Mato Grosso do Sul na 7ª pesquisa de intenção de voto para a Assembleia Legislativa, divulgada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência. O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 23 de julho, com 2 mil entrevistados em 30 municípios do Estado.

Na modalidade espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, Odilon registrou 1,35% das citações, ocupando a 8ª colocação no ranking geral e figurando entre os principais nomes do PL na disputa por uma das 24 vagas de deputado estadual.

De acordo com o Instituto Ranking Brasil Inteligência, a pesquisa está registrada sob os números MS-08317/2026 e BR-08403/2026. O levantamento possui 95% de nível de confiança e margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Segundo o instituto, o plano amostral foi integralmente cumprido, respeitando a distribuição geográfica e os demais critérios técnicos para garantir a representatividade do eleitorado sul-mato-grossense.

Homologação das candidaturas

O ex-prefeito confirmou presença na Convenção Estadual do PL, marcada para o próximo sábado (01º), em Campo Grande. Odilon Ribeiro deverá participar do encontro acompanhado por uma caravana de apoiadores de Aquidauana e da região, ocasião em que a legenda homologará as candidaturas para as eleições de 2026.



