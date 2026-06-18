PF realiza nova fase da Operação Compliance Zero e mira senador e empresário

Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero / Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura a possível participação de um agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Entre os alvos da operação estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e o empresário Augusto Ferreira Lima, sócio do Banco Master.

Além das buscas, a Justiça determinou o cumprimento de medidas cautelares, entre elas a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.

Em nota, a Polícia Federal informou que os fatos apurados podem, em tese, configurar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A corporação, no entanto, não divulgou detalhes sobre a participação individual dos investigados no suposto esquema.

A defesa de Augusto Ferreira Lima afirmou que considera as diligências realizadas pela PF desnecessárias. Segundo os advogados, o empresário está à disposição das autoridades há cerca de seis meses para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações.

Ainda conforme a manifestação da defesa, as medidas adotadas nesta fase da operação deverão contribuir para demonstrar a legalidade dos fatos investigados.

A Agência Brasil informou que entrou em contato com a assessoria do senador Jaques Wagner para obter um posicionamento sobre a operação. Até a publicação da reportagem, não havia sido divulgada manifestação do parlamentar.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Federal e tramitam com supervisão do Supremo Tribunal Federal.