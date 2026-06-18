Acessibilidade

18 de Junho de 2026 • 16:37

Buscar

Últimas notícias
X
Política

PF realiza nova fase da Operação Compliance Zero e mira senador e empresário

Ação cumpre mandados em três estados e investiga suposto esquema envolvendo agente público e instituições financeiras

O Pantaneiro

Publicado em 18/06/2026 às 14:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Compliance Zero / Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura a possível participação de um agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Entre os alvos da operação estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e o empresário Augusto Ferreira Lima, sócio do Banco Master.

Além das buscas, a Justiça determinou o cumprimento de medidas cautelares, entre elas a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.

Em nota, a Polícia Federal informou que os fatos apurados podem, em tese, configurar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A corporação, no entanto, não divulgou detalhes sobre a participação individual dos investigados no suposto esquema.

A defesa de Augusto Ferreira Lima afirmou que considera as diligências realizadas pela PF desnecessárias. Segundo os advogados, o empresário está à disposição das autoridades há cerca de seis meses para prestar esclarecimentos e colaborar com as investigações.

Ainda conforme a manifestação da defesa, as medidas adotadas nesta fase da operação deverão contribuir para demonstrar a legalidade dos fatos investigados.

A Agência Brasil informou que entrou em contato com a assessoria do senador Jaques Wagner para obter um posicionamento sobre a operação. Até a publicação da reportagem, não havia sido divulgada manifestação do parlamentar.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Federal e tramitam com supervisão do Supremo Tribunal Federal.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Projeto de Lei

Beto Pereira propõe definição de critérios objetivos para nomeação em tribunais superiores

44 votos a favor e 18 contra

Comissão da Câmara aprova PEC que reduz maioridade penal para 16 anos

Jornada de trabalho

Senadores discutem cronograma para análise da PEC que extingue a escala 6x1

Proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados prevê redução da jornada semanal para 40 horas e dois dias de descanso, sem redução salarial

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EUA propõem novas tarifas contra o Brasil sob alegação de combate ao trabalho forçado

Publicidade

Representatividade

Beto Pereira enaltece os avanços nos 80 anos de Jardim

ÚLTIMAS

Cultura

Leo Foguete e Seu Jorge aquecem o Festival de Inverno de Bonito em agosto

Edição de 2026 reúne música, artes visuais, dança, teatro, artesanato, cinema e diversas manifestações artísticas

Benefício

Bolsa Família convoca beneficiários para atualização cadastral em Anastácio

Lista de usuários está disponível no Facebook da Prefeitura; atendimento acontece no CAPAS, na Avenida Manoel Murtinho, com apresentação de documentos obrigatórios

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo