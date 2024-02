PL confirma vinda de Michelle, mas vinda de Bolsonaro a MS ainda é incerta

Jair Messias Bolsonaro / Foto: Alan Santos/PR

O PL (Partido Liberal) fará evento de filiação com foco nas mulheres em Campo Grande, com a presença da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, no dia 24 de fevereiro.

A data do encontro foi confirmada, mas coincide com a véspera do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que ocorrerá em São Paulo, e sua vinda junto à esposa e presidente do PL Mulher Nacional, ainda é incerta.

Segundo o Campo Grande News, o encontro do PL Mulher será no shopping Bosques dos Ipês, no espaço Bosque Expo.

Os portões abrirão às 8h, o evento começará às 10h e a previsão de término é às 12h, conforme anúncio feito pela presidente do PL Mulher MS, Naiane Bittencourt.

O partido abriu uma lista de inscrições por meio de link disponibilizado no Instagram.