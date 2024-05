Plantão de atendimento para regularizar título eleitoral vai até 13h

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) estará de portas abertas no Dia do Trabalhador, 1º de maio, para realizar um plantão de atendimento especial. A iniciativa visa atender aqueles que desejam emitir o primeiro título eleitoral, transferir o local de votação, atualizar ou regularizar sua situação eleitoral. Com 116.500 pessoas pendentes de regularização no estado, o plantão surge como uma oportunidade valiosa para colocar os documentos em ordem.

Os serviços estarão disponíveis em todos os cartórios e Postos de Atendimento Eleitoral (PAEs) de Mato Grosso do Sul, das 8h às 13h.

A ação é uma resposta à demanda crescente por regularização eleitoral, especialmente diante do prazo final, que se encerra em 8 de maio. Evitar as filas que tradicionalmente se formam nos últimos dias é uma das vantagens oferecidas pelo plantão, que visa garantir que todos tenham a oportunidade de regularizar sua situação eleitoral sem contratempos.

Vale ressaltar que aqueles que não regularizarem sua situação eleitoral até 8 de maio não poderão participar das eleições municipais de 2024, perdendo assim o direito fundamental ao voto.

Portanto, se você ainda não regularizou sua situação eleitoral, aproveite essa oportunidade oferecida pelo TRE-MS no Dia do Trabalhador e garanta seu direito de participar do processo democrático em nosso estado.