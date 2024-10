Plantão do MPT recebe denúncias contra assédio eleitoral

O Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) realizará um plantão no próximo fim de semana para receber denúncias de assédio eleitoral. O atendimento será mantido durante o sábado e domingo, e também estará disponível no 2º turno, caso ocorra.

As três unidades do MPT estão abertas das 8h às 17h nos dias 5 e 6 de outubro. As denúncias podem ser feitas de maneira anônima e sigilosa pelo site peticionamento.prt24.mpt.mp.br/denuncia ou pelo aplicativo MPT Pardal.

Em Campo Grande, o MPT está localizado na Rua Doutor Paulo Machado, 120, no Bairro Santa Fé. Em Três Lagoas, a sede fica na Rua Paranaíba, 1937, no Bairro Jardim Primaveril. Já em Dourados, o endereço é Rua Ediberto Celestino de Oliveira, 2605, no Bairro Jardim Água Boa.

“O MPT-MS está empenhado em combater o assédio eleitoral para garantir que os trabalhadores possam exercer seu direito de voto livremente”, informou a instituição.