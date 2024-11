Plenário da Câmara de Aquidauana passa por reforma com investimento superior a R$ 400 mil

Plenário sendo reformado / Ronald Regis/ O Pantaneiro

O plenário da Câmara Municipal de Aquidauana, "Estevão Alves Correa", está passando por reformas desde julho deste ano, com previsão de entrega para dezembro.



Com um investimento de mais de R$ 400 mil, a empresa Ângico Construtora está realizando melhorias como a troca do telhado, instalação de novo forro de gesso, iluminação, carpetes, substituição do piso do hall de entrada do plenário e várias outras reformas no auditório.



“O nosso plenário está quase pronto e ficará lindo, com condições de atender a todos que participarem das reuniões. Temos a perspectiva de inaugurar na sessão ordinária do dia 3 de dezembro. É um prazer entregar esta obra para a população. Fizemos uma grande devolução de recursos ao município e poder concluir essa obra no final do mandato é muito gratificante,” afirmou o presidente da Câmara, Nilson Pontim.

Presidente da Câmara, Nilson Pontim - Foto: Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Pontim destacou ainda que a posse do prefeito, vice-prefeito, vereadores reeleitos e novos eleitos será realizada no novo plenário. “A posse dos eleitos já ocorrerá no plenário Estevão Alves Correa.”



“A estrutura da Câmara é antiga, então precisávamos restaurar ou substituir diversos elementos. Queremos deixar este legado pronto ao final do nosso mandato, como um presente para os vereadores e a população aquidauanense,” concluiu Pontim.