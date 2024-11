PM encerra protesto de indígenas em rodovia MS-156 com uso de força

Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (27), agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar intervieram no bloqueio da rodovia MS-156, no município de Dourados, realizado por indígenas em protesto contra a falta de água nas aldeias Jaguapiru e Bororó. Durante a ação, foram utilizados tiros de borracha e bombas de gás para dispersar os manifestantes.

As aldeias Jaguapiru e Bororó compõem a maior reserva indígena localizada em área urbana do Brasil, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Juntas, abrigam 13.476 indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena, representando cerca de 10% da população indígena do estado de Mato Grosso do Sul.

Moradores relatam enfrentar uma grave escassez de água potável há semanas, motivo central do protesto. Vídeos gravados pelos próprios indígenas mostram o momento em que os policiais avançam em direção à reserva, enquanto os manifestantes tentam dialogar e expor suas demandas.

Em resposta à situação, a Prefeitura de Dourados informou que, no último dia 22, assinou um termo em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) para a construção de poços artesianos nas aldeias.

Já a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) afirmou, por meio de nota, que mantém um contrato para o fornecimento semanal de mais de 70 mil litros de água potável por meio de caminhões-pipa. Além disso, a secretaria informou que está articulando com a Prefeitura de Itaporã a entrega diária de 100 mil litros de água, sendo metade destinada à aldeia Jaguapiru e metade à Bororó.

Fonte: G1 Mato Grosso do Sul.