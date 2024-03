"Por defender os mais necessitados, Marielle foi brutalmente assassinada", diz Kemp

Deputado Pedro Kemp / Foto: Giovanni Coletti

“Por defender os mais necessitados, Marielle foi brutalmente assassinada”. O deputado estadual Pedro Kemp (PT) fez uso da tribuna na sessão ordinária desta terça-feira (26), e repercutiu a prisão dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e p motorista, Anderson Gomes, em 2018. Foram presos o atual conselheiro do Tribunal de Conta do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o deputado federal Chiquinho Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. “Domingo assistimos pelos noticiários, as prisões dos três mandantes da morte de Anderson Gomes e Marielle Franco. Há 2200 dias o mundo inteiro esperava por isso, pois os assassinatos repercutiram em vários lugares, como, Paris, Inglaterra e Estados Unidos”.

“Marielle se tornou símbolo da luta das mulheres negras, pobres e LGBTs. Calaram sua voz, pois estava lutando contra o crime organizado em parcerias com setores do poder público. A revelação dos mandantes nos dá um alento que ainda é possível acreditar na justiça brasileira”, destacou Kemp.

O envolvimento do delegado indicado para investigar o caso nos assassinatos trouxe à tona a presença das milícias nas polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro. A federalização do Caso Marielle foi fundamental, segundo o parlamentar, para que houvesse um desfecho do crime. “

