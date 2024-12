Posse de novos líderes municipais acontece na Câmara de Aquidauana

Câmara Municipal de Aquidauana / Divulgação

Acontece na quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, a Sessão Solene de Posse para os vereadores eleitos e reeleitos, o prefeito Mauro do Atlântico e o vice-prefeito Murilo Silva.

O evento está previsto para iniciar às 19 horas, no Plenário Estevão Alves Corrêa, que passou por reformas e restaurações recentemente.

Devido ao tamanho reduzido do local e à grande expectativa de público, o acesso de veículos será restrito e, em frente ao prédio da Câmara Municipal, será montada uma tenda com telão e cadeiras para que as pessoas possam acompanhar a solenidade de perto.

Além disso, a cerimônia será transmitida ao vivo pelo YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Aquidauana, em parceria com a Acelera Internet, e também pela rádio América FM 100,9.

Durante a Sessão Solene, além da posse do prefeito e do vice, os 13 vereadores serão empossados, e a nova mesa diretora da Câmara Municipal será eleita pelos parlamentares, através de chapa composta por presidente, vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário para o biênio 2025/2026.

Atualmente a Mesa Diretora que está encerrando o mandato tem a seguinte composição Nilson Pontim (presidente), Reinaldo Kastanha vice-presidente, 1º secretário Humberto Torres e 2º secretário Chico Tavares.

A composição da nova Câmara Municipal de Aquidauana será a seguinte:

Partido

Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV):

Vereadores

Anna da Silva Saravy

Fred Frank Lili

Marcos Moreira Gomes

Partido

Federação PSDB/Cidadania

Vereadores

Antonio Nilson Pontim

Everton Romero

Reinaldo Fontes Pinheiro

Wezer Alves Rodrigues Lucarelli

Partido Liberal (PL)

Vereador

Edenilson Dittmar Junior

Partido Social Democrático (PSB)

Vereadores

Genivaldo Ribeiro Pinto

Renato Bossay Correa

Partido Progressistas (PP).

Vereadores

Gilberto Barbosa da Cruz

Valter Neves Barbosa

Wilsandra Aparecida de Lima Beda