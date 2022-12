Prazo para justificativa eleitoral para quem não votou no 2º turno termina em janeiro

Divulgação

O eleitor que não votou e nem apresentou justificativa no segundo turno das eleições de 2022 tem até 9 de janeiro de 2023 para apresentá-la.

O prazo referente ao primeiro turno se encerrou em 1º de dezembro.

A justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e-Título ou pelo site da Justiça Eleitoral, no Sistema Justifica. Quem não tiver motivo plausível para a ausência, deverá pagar multa de R$ 3,51.

Para isso, no ato da justificativa, o cidadão deve gerar a GRU (Guia de Recolhimento da União), ou mesmo no site do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), pagando através do Banco do Brasil.

O voto é obrigatório dos 18 aos 69 anos, sendo facultativo dos 16 aos 18 anos incompletos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos.