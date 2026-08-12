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Agenda em Sonora

Pré-candidato Odilon Ribeiro reafirma compromisso com região norte de MS

Odilon cumpriu agenda em Sonora; no encontro, ele reforçou a disposição em seguir dialogando com os municípios sul-mato-grossenses

Redação O Pantaneiro

Publicado em 12/08/2026 às 14:00

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Odilon Ribeiro cumpriu agenda na cidade de Sonora, na região norte sul-mato-grossense / Divulgação

O pré-candidato a deputado estadual pelo PL (Partido Liberal), Odilon Ribeiro, cumpriu agenda na cidade de Sonora, na região norte de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (11). Acompanhado do vereador Alex Fabiano Martins (PL) e do ex-prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, esteve no município para ouvir as principais demandas e necessidades da população local.

Durante o encontro, Ribeiro enfatizou que a política deve ser construída com diálogo, respeito e foco no desenvolvimento municipal. "Foi um encontro de boas conversas, troca de experiências e, acima de tudo, de reafirmação do compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento dos municípios", declarou o pré-candidato.

Para Odilon, a aproximação com lideranças regionais e moradores é o caminho para construir soluções efetivas para o estado. "Acredito em uma política que aproxima, que escuta e que constrói pontes. É assim, caminhando com quem conhece a realidade de cada cidade, que podemos trabalhar por um estado cada vez mais forte, com as famílias vivendo bem, em segurança e felizes", destacou.

Ao final da reunião, Odilon agradeceu a presença dos participantes e reforçou a disposição de seguir dialogando com os municípios sul-mato-grossenses. "Vamos em frente, com humildade, diálogo e disposição para fazer a diferença", concluiu.

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