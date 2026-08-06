Pré-candidato Odilon Ribeiro se reúne com lideranças indígenas em Miranda

Odilon Ribeiro participou de reunião com lideranças indígenas e moradores da comunidade / Divulgação

O pré-candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro (PL) esteve na Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, na noite de terça-feira (04), para uma reunião com lideranças indígenas e moradores da comunidade. O encontro foi organizado pelo cacique Vanderlei Martins, conhecido como Felipão, com o objetivo de ouvir as principais demandas da população local.

Também participaram da agenda o médico Diogo Bossay, a ex-prefeita de Miranda, Marlene Bossay, e Rosana Antônio Silva, esposa do cacique Felipão. Durante a reunião, os participantes apresentaram as necessidades da aldeia e discutiram propostas voltadas ao desenvolvimento da comunidade.

Na ocasião, Diogo Bossay ressaltou a importância do diálogo entre as lideranças e o pré-candidato.

"A população de Miranda renova a sua esperança ao ver a possibilidade real de ter um representante legítimo que conheça a fundo a nossa região e as reais necessidades do nosso povo", afirmou.

Segundo Odilon, a visita reforça o compromisso de manter contato direto com as comunidades tradicionais e com os municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

"Estar na Aldeia Cachoeirinha nos permite exercer uma escuta ativa, conhecendo de perto a realidade, os anseios e as prioridades da comunidade indígena de Miranda. Nosso compromisso é construir propostas lado a lado com a população local, garantindo que o interior e as nossas comunidades tradicionais tenham a voz e a representatividade que merecem", destacou.

No último sábado (01º), Odilon teve a candidatura a deputado estadual oficializada pelo PL durante a convenção estadual da legenda, em Campo Grande.