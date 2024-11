Prefeita eleita de Bodoquena anuncia equipe de secretários para gestão de 2025

Prefeita de Bodoquena / Divulgação

A prefeita eleita de Bodoquena, Girleide Rovari (MDB), anunciou oficialmente os nomes que irão compor sua equipe de secretários para a gestão que se inicia em janeiro de 2025. A escolha das lideranças das principais pastas foi pautada pela busca de perfis técnicos e comprometidos com o progresso do município. As secretarias que formarão o primeiro escalão da gestão são: Saúde, Obras, Educação, Turismo, Assistência Social e Administração e Finanças.

Girleide Rovari ressaltou que a nova equipe tem como objetivo trabalhar de forma integrada, com foco no resultado e no atendimento das necessidades da população. A prefeita destacou que todas as secretarias terão metas claras e que a gestão será pautada pela transparência e pelo controle rigoroso dos custos, buscando evitar desperdícios e garantir que os investimentos sejam aplicados de forma eficiente.

A prefeita eleita também enfatizou que os secretários irão iniciar os trabalhos com o quadro de servidores concursados já existentes, sem novas contratações nos primeiros 100 dias de governo e qualquer ampliação de pessoal será analisada com base em critérios técnicos e na real necessidade de atender a população.

Secretaria Municipal de Obras - Emerson Luna Bonfim (Garrucha)

Atual presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito eleito na chapa de Girleide, formado em Tecnólogo em Segurança do Trabalho com Especialização Disciplinar, atuou como tutor e coordenador do curso de Tecnólogo na Universidade Unisa – polo Miranda. Servidor público por 20 anos, atuou como chefe do departamento de Trânsito de Bodoquena, ingressou na vida política em 2016.

Secretaria Municipal de Saúde - Monique Hevely Corrêa Dalletezze

Empresária, é graduada em Fisioterapia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, tem ampla experiência em atendimentos na rede pública de saúde como Hospital Municipal Francisco Sales, Unidade Básica de Saúde Maria Rita Sena Campos, APAE Bodoquena e junto a Prefeitura Municipal de Bodoquena.

Secretaria Municipal de Educação - Cláudia Solange Alzeman da Silva

Professora graduada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, pós-graduada em Educação do Campo e Coordenação Pedagógica pela UFMS. Atual presidente do Conselho Municipal de Educação, já atuou como coordenadora pedagógica e formadora pela Secretaria Estadual de Educação, formadora do programa Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa, formadora do pró-letramento pela Universidade Federal do Espírito Santo, entre outras experiências.

Secretaria Municipal de Turismo - Marcele Albuquerque dos Santos Montagner

Turismóloga, graduada pelo Instituto do Ensino Superior da Funlec com qualificação em Cenários e Tendências do Turismo de Negócios e Eventos; Seminário de Capacitação de Multiplicadores: Programa de Padronização de Procedimentos e Formulários para Captação, Operacionalização, Comercialização e Fechamento de Eventos; Orientação para Turista – FUNDTUR-MS e SATUR; Planejamento e Desenvolvimento de Projetos de Turismo para Municípios; Atendimento ao Público com Ênfase em Turismo entre outros.

Secretaria Municipal de Assistência Social - Karen Alves Barbosa Lopes,

Psicóloga Psicóloga formada pela Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, é Especialista em Avaliação Psicológica, Psicologia do Trânsito e Neuropsicologia. Já atuou como Diretora Administrativa do Hospital Municipal Francisco Sales, foi Secretária Municipal Adjunta de Saúde e Secretária Municipal de Saúde, além de ter sido psicóloga efetiva da Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Assistência Social (CRAS e CREAS).

Secretaria de Administração e Finanças - Gerson Araujo dos Santos

Formado como Engenheiro Eletricista, Pós graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; Técnico em Transação Imobiliária na Escola Padrão e cursando em Gestão Pública – Faculdade Insted. Foi secretário na Associação Comercial e Industrial de Bodoquena, integrou os conselhos de Saúde e Meio Ambiente e secretário executivo do projeto do Plano Diretor de Bodoquena

Girleide informou ainda que enviará um ofício ao atual prefeito, Kazuto Horii, solicitando autorização para que os novos secretários possam começar a transição e se integrar à administração atual, preparando-se para assumir as pastas em janeiro de 2025.

*Com informações da assessoria de imprensa.