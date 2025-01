Prefeito de Aquidauana destaca continuidade e competência no Secretariado

João Eric - O Pantaneiro

Na manhã desta quarta-feira, 8 de janeiro, a Prefeitura de Aquidauana apresentou oficialmente a equipe de secretários que comporá a nova gestão municipal.

Em sua fala, o prefeito Mauro do Atlântico, destacou a continuidade do time que já vinha trabalhando na administração do ex-prefeito Odilon Ribeiro, reafirmando o compromisso com a eficiência e a qualidade na prestação de serviços à população.

"Estratégia e raciocínio, sou parceiro do prefeito Odilon e seu secretariado fez uma gestão histórica, séria e transparente. A decisão de manter o secretariado foi para assegurar que os serviços não sofram interrupções", afirmou.

Entre as poucas mudanças, Mauro ressaltou a nomeação da vereadora eleita Wilsandra Beda (PP) como secretária de Educação, posição que já ocupava antes das eleições.

Em seu lugar na Câmara, assumirá o suplente do partido, Juraci de Jesus Oliveira. Outra novidade foi a indicação do vereador Reinaldo Kastanha para a Secretaria de Meio Ambiente, em reconhecimento ao seu trabalho nas áreas ambiental e empresarial.

"Existe o viés político, mas também sabemos da competência da secretária de Educação, que já demonstrou isso, uma educadora nata, e também do perfil do Castanha, que já vem atuando nas questões ambientais e empresariais da nossa cidade. Não foi só um gesto político, é um gesto pensado e estudado para que não caia a capacidade da nossa equipe", pontuou.

O evento reforçou a união entre o Executivo e o Legislativo na construção de uma gestão que busca modernidade e excelência, mantendo a cidade em constante desenvolvimento.

Foram anunciados os seguintes secretários:

1) Alexandre Gustavo Riva Périco - Secretário de Gestão Estratégica, 50 anos; graduado em Economia e Administração nos Estados Unidos; gestor de fundos de investimentos no setor de agro-alimento na América Latina. Em 2020, coordenou a construção do plano de governo do ex-prefeito Odilon Ribeiro e compunha a equipe de assessoramento do ex-prefeito.

2) Alex Ercírio Cabreira de Mello - Diretor- executivo do Gabinete, 50 anos; graduado em Publicidade e Marketing e Pós-graduando em Gestão Pública. Foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, é radialista, tem experiência em gestão municipal e integrou a equipe de assessoramento do ex-prefeito Odilon Ribeiro.

3) Catharine Marques Macedo - Procuradora Geral, 33 anos; graduada em Direito. Advogada especialista em Direito Processual Civil, Direito Previdenciário e Direito Municipal. Assessora Jurídica Especial da Procuradoria Jurídica de Aquidauana desde 2016.

4) Cipriano Mendes Da Costa - Secretário Municipal de Produção, 62 anos. Vereador por 3 mandatos consecutivos (2001 a 2012), foi secretário de produção na gestão do Fauzi Suleiman, sucedendo na época o atual prefeito Mauro do Atlântico e assumiu como Secretário de Produção de Aquidauana em 2024, na gestão do ex-prefeito Odilon.

5) Clériton Alvarenga Ferreira - Secretário Municipal de Assistência Social, 41 anos; graduado em Administração e Educação Física, professor da Rede Estadual de Ensino, treinador esportivo e foi vereador (2021-2024).

6) Ernandes Peixoto De Miranda - Secretário Municipal de Finanças, 65 anos; graduado em Ciências Físicas Biológicas, Pós-graduado “lato sensu” em Biologia – área de Concentração em Manejo e Conservação de Recursos Ambientais. Professor aponsentado; Atuou na Prefeitura de Anastácio como secretário de Fazenda, de Educação, de Administração e de Gestão Estratégica; Em Aquidauana, foi coordenador de Convênios e Execução de Contratos da Prefeitura; e desde 2020 compõe a equipe de secretários na gestão do prefeito Odilon.

7) Flávio Gomes Da Silva Filho - diretor do Departamento de Trânsito, 65 anos; graduado em Administração; foi gerente regional do Detran de Aquidauana e era diretor de Trânsito, na gestão anterior.

8) Marcio De Barros Albuquerque, secretário Municipal de Serviços Urbanos e Rurais 54 anos; atuou como responsável da Frota da Saúde, do Município de Anastácio e, também, pela frota da Secretaria de Obras de Aquidauana e, também, integrava a equipe de secretários da gestão anterior.

9) Marluce Martins Garcia Luglio - secretária municipal de Administração, 48 anos; Graduada em Administração. Empreendedora em Aquidauana, já atuou na secretaria de Assistência Social, assessora parlamentar na Câmara de Aquidauana e foi gestora da Secretaria de Administração, na gestão do prefeito Odilon.

10) Ronaldo Ângelo De Almeida - secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, 49 anos; Graduado em Pedagogia e Filosofia e gestão em projetos e plataformas do Governo Federal. Atuou em Aquidauana nos anos anteriores como Secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS e Coordenador Projetos, Secretário e Superintendente do Departamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti/MS e Professor da UFMS e era secretário de Planejamento na gestão anterior.

11) Rosileny Ribeiro Leite - Diretora da Agência de Comunicação, 37 anos; graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Graduada em Licenciatura em Letras; pós-graduada em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais e Docência para Ensino Superior; e Pós-graduanda em Gêneros Textuais; atuou nas assessorias da Câmara de Anastácio e da Prefeitura de Anastácio nas gestões dos ex-prefeitos Cláudio Valério da Silva (in memoriam) e Douglas Figueiredo; e foi diretora da AGECOM nos mandatos do prefeito Odilon Ribeiro.

12) Sandra Maria Santos Calonga - secretária municipal de Saúde E Saneamento, 42 anos; Mestrado em Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ), Especialista em Gestão Pública Municipal (UFGD), Especialista em Enfermagem do Trabalho e Saúde da Família (UNIDERP) e graduada em Enfermagem (UFMS); Já integrava o secretariado do prefeito Odilon.

13) Wanderley Dos Santos Mariano - secretário municipal de Meio Ambiente, 32 anos; Graduado em Agronomia, pós-graduado em Meio Ambiente e Sustentabilidade; empreendedor aquidauanense; já integrava a gestão anterior como secretário.

14) Wellington Moresco - Diretor da Fundação de Esportes (Fema), 33 anos; graduado em Educação Física, pós-graduado em educação física escolar, marketing e tecnologia e pequenas empresas; empreendedor e treinador esportivo; já presidia a FEMA na gestão anterior.

15) Wilsandra Aparecida de Lima Béda - secretária municipal de Educação, 50 anos; vereadora licenciada para o cargo de secretária; é pedagoga pela UFMS, especialista em Gestão Escolar, foi secretária de Educação na gestão 2021 a 2024, Gestora Escolar por 8 anos e já integrava a equipe de secretários na gestão anterior.

16) Youssef Saliba - secretário municipal de Cultura e Turismo, 66 anos; graduado em Educação Física; Experiência em gestão de comércio; Vereador de 2016 a 2020, sendo reeleito em 2021, licenciou-se e foi secretário de Cultura e Turismo, na gestão do prefeito Odilon.