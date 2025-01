Prefeito de Aquidauana toma posse como presidente da Junta de Serviço Militar

Junta funciona no setor anexo ao pátio da Rodoviária / Divulgação

Nesta quinta-feira (9), o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, assumiu simbolicamente o cargo de presidente da Junta de Serviço Militar (JSM) do município. A cerimônia foi realizada no gabinete do prefeito e conduzida pelo 1º Tenente João Neto de Melo, chefe do posto de recrutamento e mobilização, e pelo 2º Tenente Jorge de Jesus Oliveira Brandão, delegado do serviço militar em Aquidauana.

Também estiveram presentes Dejanira Pereira Avalo, secretária administrativa da Junta de Serviço Militar, Renan Cândido, auxiliar de secretaria da Junta, e o soldado Euler Vilalva de Souza.

Durante o ato, o prefeito realizou o juramento à Bandeira e assinou o termo de posse, conforme determina a Lei do Serviço Militar do Exército Brasileiro. Em seu discurso, Mauro destacou a importância da parceria entre o município e o Exército. “Reforço nosso compromisso em manter a colaboração com o 9º BECmb, contando com o ‘braço forte e a mão amiga do Exército’ para iniciativas conjuntas em nossa gestão”, afirmou o prefeito.

A Junta de Serviço Militar tem como principal função realizar o alistamento de jovens do sexo masculino a partir dos 18 anos, além de oferecer serviços relacionados à documentação militar.

Em Aquidauana, a Junta funciona no setor anexo ao pátio da Rodoviária, com atendimento de segunda a sexta-feira.