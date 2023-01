Prefeito de Miranda se reúne com governador e busca recursos para obras

Prefeito Fábio Florença (PDT) e governador Eduardo Riedel (PSDB) / Divulgação

Riedel recebeu de Florença um levantamento com as principais demandas para as quais Miranda precisa de apoio estadual.

O prefeito de Miranda pede apoio para obras de infraestrutura que considera importantes para o município.

"Como secretário de Infraestrutura o Riedel, com o nosso amigo ex-governador Reinaldo (Azambuja), fez muito por Miranda. Exemplos disso foram os recursos que eles conseguiram liberar e que garantiram a reforma do hospital que estamos fazendo e a obra de revitalização do Centro Referencial da Cultura Terena, que assinamos a ordem de serviço nesta semana. O governador Riedel é um amigo do povo de Miranda e tenho certeza de que a parceria vai render muitos frutos para toda nossa cidade", afirmou Fábio Florença.