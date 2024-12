Prefeito de Nioaque anuncia secretariado técnico e reforça compromisso com gestão

O prefeito eleito de Nioaque, André Guimarães (PP) / Toninho Welton

O prefeito eleito de Nioaque, André Guimarães (PP), anunciou nesta quinta-feira, 19, em coletiva de imprensa realizada na Câmara Municipal, os nomes dos profissionais que integrarão seu secretariado. A divulgação oficial do time de trabalho é um marco importante na implementação do projeto que promete transformar a cidade, colocando como prioridade a transparência, o compromisso social e o desenvolvimento sustentável.

Diplomado na tarde de ontem, André Guimarães reforçou, durante a coletiva, que o foco de sua administração será a humanização dos serviços públicos e a reintegração da confiança da população nas instituições municipais. "Nosso governo será pautado pelo respeito às pessoas, pela inovação e pela reconstrução da confiança da população em uma gestão que serve a todos, sem distinção de cor partidária", afirmou.

O prefeito ainda destacou a importância de adotar uma abordagem técnica e responsável para enfrentar os desafios que Nioaque enfrenta. Segundo ele, a cidade passou por períodos difíceis, com serviços públicos abaixo das necessidades da população. "Estamos prontos para superar os obstáculos e iniciar uma gestão que será referência em credibilidade, responsabilidade, planejamento e resultados concretos para todos os nioaquenses", completou.

Prefeito eleito, André Guimarães - Foto: Toninho Welton

A composição do secretariado reflete a preocupação de André em montar um time com perfil técnico e experiência em diversas áreas, com profissionais comprometidos em oferecer soluções práticas e eficazes para os problemas locais.

Confira o secretariado:

Secretaria de Educação

Maria Solange de França Brito: Formada em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com pós-graduação em Psicopedagogia pela Uniderp. Tem mais de 20 anos de experiência no ensino público, atuando atualmente como diretora adjunta na Escola Estadual Odete Ignêz.

Secretaria de Saúde

Cristiane Regina Gomes de Sousa: Graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com ampla experiência na saúde básica, atuando nos ESF Urbano 2 e nas Colônias Uirapuru e Conceição.

Cristiane Regina Gomes de Sousa, Secretária de Saúde - Foto: Toninho Welton

Secretaria de Agricultura

Ademar Michalski: Empresário e produtor rural, residente em Nioaque desde 1975. Com mais de 20 anos de experiência no setor comercial, destaca-se na pecuária e agricultura.





Ademar Michalski, Secretário de Agricultura - Foto: Toninho Welton

Secretaria de Obras

César Augusto de Castro Santos: Engenheiro Civil formado pela UNIDERP, com pós-graduação em Auditorias e Perícias de Engenharia. Possui mais de 10 anos de atuação na construção civil.

César Augusto de Castro Santos, Secretário de Obras - Foto: Toninho Welton

Secretaria de Finanças

Rafael Bueno: Formado em Direito pela Universidade Católica de Santos, com especialização em Direito Imobiliário e experiência nas áreas de Direito Tributário e Administrativo. Está atualmente cursando pós-graduação em Gestão Pública pela PUC-PR.



Rafael Bueno, Secretário de Finanças - Foto: Toninho Welton

Secretaria de Governo

Hermenegildo Santa Cruz Neto: Advogado, pós-graduado em Gestão Pública pela UFMS, com ampla experiência em administração pública, além de ter exercido dois mandatos como vereador.



Hermenegildo Santa Cruz Neto, Secretário de Governo - Foto: Toninho Welton

Secretaria de Assistência Social

Tessalônica Fernandes Ribeiro: Bacharel em Serviço Social pela Uniderp/Anhanguera, com pós-graduação em Políticas e Gestão em Serviço Social. Atuou nos CRAS e CREAS de Nioaque.

Tessalônica Fernandes Ribeiro, Secretária de Assistência Social - Foto: Toninho Welton

Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer

Dionas Martins Sousa: Empresário e ex-jogador de futebol profissional, com experiência como Diretor de Esportes em Guia Lopes da Laguna. Recebeu prêmios por projetos voltados para crianças e adolescentes em Jardim.





Dionas Martins Sousa, Secretário de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer - Foto: Toninho Welton

A formação do secretariado é um reflexo do compromisso do prefeito André Guimarães em promover uma gestão técnica, comprometida com os valores de transparência e responsabilidade. Com um time de profissionais capacitados, o novo governo inicia sua jornada com a promessa de trazer melhorias significativas para a população de Nioaque.